Conférence La musique d’ordre… et du chaos à Niort Niort

La maison des Associations organise une conférence dédiée à l’histoire de la musique à travers les périodes. Un événement présenté par Christophe Fulminet, directeur honoraire du Conservatoire de danse et de musique de la Communauté d’agglomération du niortais.

Depuis le début (les hommes préhistoriques ?) et peut-être encore plus aujourd’hui, l’histoire de la musique, la théorie, les œuvres et les multiples manières de la pratiquer témoignent d’une constante oscillation entre besoin de transgression et nécessité d’un intelligible ordonnancement. Christophe Fulminet va retracer la musique dans l’histoire, des Grecs anciens au Moyen-Age, en passant par la Préhistoire.

Gratuit pour les adhérents, 5 euros pour les non-adhérents .

12 Rue Joseph Cugnot Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 02 40

