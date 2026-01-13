Conférence La pêche à la morue an Atlantique-Nord Place de la Croix Concarneau

Conférence La pêche à la morue an Atlantique-Nord

Par Pierrick Pourchasse, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de Bretagne occidentale à Brest et chercheur au CRBC.

À la fin du 16e siècle, des bancs de morue exceptionnels sont découverts au large de Terre-Neuve. Immédiatement, une puissante activité morutière s’y développe et les Français, notamment les Bretons, n’hésitent pas à traverser l’Atlantique pour profiter des richesses halieutiques américaines. Découvrez l’incroyable histoire de cette pêche lointaine, qui a pris plusieurs formes au fil du temps. En partenariat avec la Société Française d’Histoire Maritime.

Durée 1h30

Gratuit sur réservation https://billetterie.musee-peche.fr/catalogue_activites .

