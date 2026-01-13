Conférence La pêche à la morue an Atlantique-Nord Place de la Croix Concarneau
Conférence La pêche à la morue an Atlantique-Nord Place de la Croix Concarneau jeudi 12 mars 2026.
Conférence La pêche à la morue an Atlantique-Nord
Place de la Croix Marinarium Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Par Pierrick Pourchasse, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de Bretagne occidentale à Brest et chercheur au CRBC.
À la fin du 16e siècle, des bancs de morue exceptionnels sont découverts au large de Terre-Neuve. Immédiatement, une puissante activité morutière s’y développe et les Français, notamment les Bretons, n’hésitent pas à traverser l’Atlantique pour profiter des richesses halieutiques américaines. Découvrez l’incroyable histoire de cette pêche lointaine, qui a pris plusieurs formes au fil du temps. En partenariat avec la Société Française d’Histoire Maritime.
Durée 1h30
Gratuit sur réservation https://billetterie.musee-peche.fr/catalogue_activites .
Place de la Croix Marinarium Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence La pêche à la morue an Atlantique-Nord
L’événement Conférence La pêche à la morue an Atlantique-Nord Concarneau a été mis à jour le 2026-01-13 par OTC CCA