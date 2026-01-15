Conférence la pêche à la morue en Atlantique-Nord Place de la Croix Concarneau

Conférence la pêche à la morue en Atlantique-Nord

Place de la Croix Marinarium Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 18:00:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Cycle grandes pêches

À travers les récits de marins-pêcheurs d’exception, des eaux glacées du Grand Nord aux rivages de la Mauritanie, ce cycle de conférences vous plonge dans l’univers révolu des grandes pêches. Armateurs, négociants, équipages…découvrez les hommes et femmes, les routes et les enjeux qui ont façonné cette épopée maritime. Des invitations à explorer des pans méconnus mais essentiels de l’histoire maritime et de la mémoire portuaire.

La pêche à la morue en Atlantique-Nord

Par Pierrick Pourchasse, professeur émérite d’histoire moderne à l’Université de Bretagne occidentale à Brest et chercheur au CRBC.

À la fin du XVIe siècle, des bancs de morue exceptionnels sont découverts au large de Terre-Neuve. Immédiatement, une puissante activité morutière s’y développe et les Français, notamment les Bretons, n’hésitent pas à traverser l’Atlantique pour profiter des richesses halieutiques américaines.

Découvrez l’incroyable histoire de cette pêche lointaine, qui a pris plusieurs formes au fil du temps.

Une conférence proposée en partenariat avec la Société Française d’Histoire Maritime.

Sur réservation via la billetterie en ligne du Musée de la Pêche .

Place de la Croix Marinarium Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 10 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence la pêche à la morue en Atlantique-Nord

L’événement Conférence la pêche à la morue en Atlantique-Nord Concarneau a été mis à jour le 2026-01-15 par OTC CCA