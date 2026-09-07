Conférence : la Photographie à la fête foraine du 19e siècle, Pavillons de Bercy – Musée des arts forains, Paris

Informations pratiques

Conférence : la Photographie à la fête foraine du 19e siècle Vendredi 18 septembre, 17h00 Pavillons de Bercy – Musée des arts forains Paris

Uniquement sur réservation (nombre de places limité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains proposent une conférence exceptionnelle et gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

Qui ne s’a jamais été pris en photo à la fête foraine ? Enfant sur son premier tour de manège, descendant tremblant d’un manège à sensations, ou encore dégustant une pomme d’amour ?

La photographie est loin d’être un phénomène récent sur le champ de foire : dès l’arrivée d’appareil plus maniables, et des temps de pause relativement réduits, les photographes ambulants ont suivi les forains, avant qu’eux-mêmes ne s’emparent de cette nouvelle forme artistique, voire de divertissement.

Cette conférence vous propose de revivre cette histoire de la photographie foraine depuis la fin du 19e siècle.

Uniquement sur réservation (nombre de places limité) : [https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-la-photo-a-la-fete-foraine-du-19eme-siecle](Uniquement sur réservation (nombre de places limité) : https://my.weezevent.com/jep-2026-conference-la-photo-a-la-fete-foraine-du-19eme-siecle)

Pavillons de Bercy – Musée des arts forains 53 avenue des terroirs de france 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Bercy Paris Île-de-France 0143401622 https://arts-forains.com/ https://www.facebook.com/MuseeArtForain/;https://www.instagram.com/museedesartsforains/;https://www.linkedin.com/company/pavillons-de-bercy—mus%C3%A9e-des-arts-forains/?viewAsMember=true [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1047, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Confu00e9rence scientifique (u00e0 partir de 12 ans). ATTENTION Pas de visite des Pavillons de Bercy – Musu00e9e des Arts Forains u00e0 l’issue de cette confu00e9rence PHOTOGRAPHIE FORAINE Qui ne su2019a jamais u00e9tu00e9 pris en photo u00e0 la fu00eate foraineu00a0? Enfant sur son premier tour de manu00e8ge, descendant tremblant du2019un manu00e8ge u00e0 sensations, ou encore du00e9gustant une pomme du2019amouru00a0? La photographie est loin du2019u00eatre un phu00e9nomu00e8ne ru00e9cent sur le champ de foireu00a0: du00e8s lu2019arrivu00e9e du2019appareil plus maniables, et des temps de pause relativement ru00e9duits, les photographes ambulants ont suivi les forains, avant quu2019eux-mu00eames ne su2019emparent de cette nouvelle forme artistique, voire de divertissement. Cette confu00e9rence vous propose de revivre cette histoire de la photographie foraine depuis la fin du 19e siu00e8cle. u00a0 Merci de noter que cette confu00e9rence ne donne pas accu00e8s aux salles du musu00e9e et qu’il n’y aura pas de visite des Pavillons de Bercy – Musu00e9e des Arts Forains. Vous vous inscrivez uniquement pour une confu00e9rence scientifique. Ouverture des portes u00e0 16h45 au 10 rue Lheureux, 75012 Paris. », « html »: «

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Spécialistes de la location de salles à Paris, les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains accueillent depuis 30 ans des événements d’exception dans leurs quatre salles et leurs extérieurs scénographiés : dîners de gala, conférences de presse, défilés de mode, anniversaires d’entreprise, cocktails, conventions, séminaires, mariages, team buildings, lancements de produit ou vœux. Stations Vélib :

– Pirogues de Bercy – Libourne (N°12034)

– Terroirs de France – Lheureux (N° 12153)

Métro :

Ligne 14, arrêt Station Cour St Emilion à 140m à pieds de l’entrée du musée.

Bus : arrêt Terroirs de France

Lignes 24, 109 et 111

Voiture :

Proche du périphérique, sortie Porte de Bercy et de la voie Georges Pompidou

Parking Indigo Saint-Emilion

12 place des vins de France, 75012 Paris

Parking Interparking Bercy Lumière

40 avenue des terroirs de France, 75012 Paris

Accessibilité

Tout le lieu est de plain-pied et accessible aux PMR.

Rue pavée pour accéder d’une salle à l’autre.

Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains proposent une conférence exceptionnelle et gratuite pour les Journées Européennes du Patrimoine 2026.

© M.S & C