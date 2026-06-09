Conférence La place des modillons dans le décor des églises du Poitou Salle d’honneur de la mairie Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Conférence La place des modillons dans le décor des églises du Poitou

Salle d’honneur de la mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Conférence La place des modillons dans le décor des églises du Poitou

Conférence La place des modillons dans le décor des églises du Poitou

Les corniches à modillons constituent l’un des marqueurs les plus caractéristiques et fascinants de l’architecture romane du Poitou. Peuplées de motifs riches et variés, ces images interpellent et laissent parfois notre imaginaire aller bien au-delà de la conception et de la perception qu’en avaient les médiévaux.

Lieu de tension, matérialisé par des représentations subversives, monstrueuses ou apparemment en décalage avec le reste de l’édifice, les corniches à modillons participent pourtant pleinement au discours religieux. Y avait-il réellement une part de liberté dans leur conception ? Comment les étudier sans glisser du symbolisme vers l’ésotérisme ?

À travers une approche croisant contextualisation spatiale et iconographique, cette conférence propose d’explorer la manière dont cet espace liminal dialogue avec l’ensemble de l’édifice.

Pas de billetterie sur place le jour de la conférence

– Lieu Rdv à la salle d’honneur de la Mairie, 9 rue Georges Clemenceau

– Horaires 18h30

– Durée 1h30

– Âge tout public

TARIFS

• Adulte 5€

• Tarif réduit 3€ (jeune de 8 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, accompagnateur de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin en ligne, au 02 51 69 44 99 ou à tourisme@vendeegrandsud.fr .

Salle d’honneur de la mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Conference The place of modillions in the decor of Poitou churches

L’événement Conférence La place des modillons dans le décor des églises du Poitou Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin