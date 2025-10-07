Conférence UTL Véhicules électriques et hybrides principes, technologies et performances Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL Véhicules électriques et hybrides principes, technologies et performances

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2026-06-09 14:30:00

fin : 2026-06-09

2026-06-09

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par M. Gérard CHAMPENOIS professeur émérite de l’université de Poitiers

– Les chaînes de conversion d’énergie (principes de l’hybridation série et parallèle, plug-in et véhicules électriques

– Réflexion sur les énergies primaires utilisées pour faire de l’électricité (impact CO2)

– Technologies du stockage et performances (comparaison entre plusieurs actuelles et futurs)

– Techniques de recharge (description de bornes de recharge lentes et rapides)

– Déploiement du véhicule électrique caractéristiques et performances

– Evolutions actuelles du marché évolutions des performances des modèles.

Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .

English :

The Université temps libre invites you to a lecture by Gérard CHAMPENOIS, professor emeritus at the University of Poitiers

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine von Gérard CHAMPENOIS, emeritierter Professor der Universität Poitiers, geleitete Konferenz an

Italiano :

L’Université temps libre vi invita a una conferenza di Gérard CHAMPENOIS, professore emerito dell’Università di Poitiers

Espanol :

La Université temps libre le invita a una conferencia de Gérard CHAMPENOIS, profesor emérito de la Universidad de Poitiers

