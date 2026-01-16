Journée Internationale des Archives Plongez dans la mémoire vivante de Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte

Journée Internationale des Archives Plongez dans la mémoire vivante de Fontenay-le-Comte

À l’occasion de la Journée internationale des archives, les Archives municipales de Fontenay-le-Comte ouvrent exceptionnellement les portes de leur tout nouveau local à la Maison Baron. Guidés par l’archiviste, partez à la découverte d’un métier passionnant et souvent méconnu, entre conservation, mémoire et petits secrets du passé.

Plongez dans les particularités de l’histoire fontenaisienne à travers des documents rares, parfois insolites, qui racontent la ville mieux que n’importe quel livre. Une visite conviviale, surprenante… et garantie sans poussière !

Rdv Maison Baron, dans le Parc Baron, 1er étage

Durée 1h

GRATUIT

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin au 02 51 69 44 99 ou à tourisme@vendeegrandsud.fr

Déconseillé aux moins de 12 ans & non accessible PMR. .

Rdv Maison Baron dans le parc Baron Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

