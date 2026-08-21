Conférence : « la renaissance de la Vierge et des décors peints à l’Hôtel-Dieu…entre histoire et savoir faire. », Hôtel-Dieu d’Orange, Orange

Informations pratiques

Conférence : « la renaissance de la Vierge et des décors peints à l’Hôtel-Dieu…entre histoire et savoir faire. » Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel-Dieu d’Orange Vaucluse

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Conférence sur la restauration de la statue de la Vierge, classée au titre des monuments historiques, et des décors peints de la cage d’escalier, par le restaurateur délégué de l’atelier Morisse-Marini, atelier de restauration et conservation des oeuvres d’art, Nice.

Hôtel-Dieu d’Orange 4 rue de l’ancien Hôpital 84100 Orange Orange 84100 Baron Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 51 38 01 https://ville-orange.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 51 38 01 »}] L’ancien Hôtel d’Aramon, devenu Hôtel Dieu fait peau neuve, il accueille désormais le service des archives. Venez découvrir l’exposition sur l’histoire de l’hôpital d’Orange et celle de la pratique hospitalière depuis le XVI° s et l’histoire des archives. Parking à proximité – Bus inter-urbain à proximité.

Conférence sur la restauration de la statue de la Vierge, classée au titre des monuments historiques, et des décors peints de la cage d’escalier, par le restaurateur délégué de l’atelier atelier de…

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