Marmoutier

Conférence la restauration de l’orgue de Notre-Dame de Paris par Chrisitian Lutz

13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre de l’exposition temporaire Sauver l’orgue de Notre-Dame de Paris, l’Atelier de l’Orgue accueille Christian Lutz pour une conférence consacrée à la restauration du grand orgue de Notre-Dame de Paris. Technicien-conseil pour les orgues auprès des Monuments historiques, il a assuré la maîtrise d’œuvre de cette opération exceptionnelle menée après l’incendie de 2019. Épargné par les flammes, mais touché par les poussières de plomb, l’instrument, près de 8 000 tuyaux et 115 jeux, a nécessité une dépose, un nettoyage et une restauration d’une ampleur rare. À travers son regard d’expert, Christian Lutz reviendra sur les étapes, les enjeux techniques et humains de ce chantier patrimonial hors norme.

Tout public.

Tarif Gratuit .

13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 bonjour@latelierdelorgue.fr

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L’événement Conférence la restauration de l’orgue de Notre-Dame de Paris par Chrisitian Lutz Marmoutier a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Saverne et sa région