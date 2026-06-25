Conférence la restauration de l’orgue de Notre-Dame de Paris par Chrisitian Lutz Marmoutier
Conférence la restauration de l’orgue de Notre-Dame de Paris par Chrisitian Lutz Marmoutier samedi 18 juillet 2026.
Marmoutier
Conférence la restauration de l’orgue de Notre-Dame de Paris par Chrisitian Lutz
13 rue du Général Leclerc Marmoutier Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dans le cadre de l’exposition temporaire Sauver l’orgue de Notre-Dame de Paris, l’Atelier de l’Orgue accueille Christian Lutz pour une conférence consacrée à la restauration du grand orgue de Notre-Dame de Paris. Technicien-conseil pour les orgues auprès des Monuments historiques, il a assuré la maîtrise d’œuvre de cette opération exceptionnelle menée après l’incendie de 2019. Épargné par les flammes, mais touché par les poussières de plomb, l’instrument, près de 8 000 tuyaux et 115 jeux, a nécessité une dépose, un nettoyage et une restauration d’une ampleur rare. À travers son regard d’expert, Christian Lutz reviendra sur les étapes, les enjeux techniques et humains de ce chantier patrimonial hors norme.
Tout public.
Tarif Gratuit .
13 rue du Général Leclerc Marmoutier 67440 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 46 84 bonjour@latelierdelorgue.fr
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L’événement Conférence la restauration de l’orgue de Notre-Dame de Paris par Chrisitian Lutz Marmoutier a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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