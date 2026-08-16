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AGENDA · Masevaux-Niederbruck

Conférence La SACM à Masevaux Masevaux-Niederbruck

samedi 19 septembre 2026 · Masevaux-Niederbruck

Conférence La SACM à Masevaux Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue du Moulin
Ville
68290 Masevaux-Niederbruck
Département
Haut-Rhin
Tarif

Masevaux-Niederbruck

Conférence La SACM à Masevaux

Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Société d’Histoire de la vallée de Masevaux organise une conférence intitulée La SACM à Masevaux (Société Alsacienne de Construction Mécaniques) par Théo Behra et Patrick Perrot. Sur réservation par mail contacts@masevauxhistoire.fr (place limitées)
Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Société d’Histoire de la vallée de Masevaux organise une conférence intitulée La SACM à Masevaux (Société Alsacienne de Construction Mécaniques) par Théo Behra et Patrick Perrot. Sur réservation par mail contacts@masevauxhistoire.fr (place limitées)   .

Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est   contacts@masevauxhistoire.fr

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English :

As part of European Heritage Days, the Masevaux Valley Historical Society is organizing a lecture titled The SACM in Masevaux (Alsatian Society for Mechanical Construction) by Théo Behra and Patrick Perrot. Reservations by email: contacts@masevauxhistoire.fr (limited seating)

L’événement Conférence La SACM à Masevaux Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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