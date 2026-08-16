Conférence La SACM à Masevaux Masevaux-Niederbruck
samedi 19 septembre 2026 · Masevaux-Niederbruck
Informations pratiques
Masevaux-Niederbruck
Conférence La SACM à Masevaux
Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Société d’Histoire de la vallée de Masevaux organise une conférence intitulée La SACM à Masevaux (Société Alsacienne de Construction Mécaniques) par Théo Behra et Patrick Perrot. Sur réservation par mail contacts@masevauxhistoire.fr (place limitées)
Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Société d’Histoire de la vallée de Masevaux organise une conférence intitulée La SACM à Masevaux (Société Alsacienne de Construction Mécaniques) par Théo Behra et Patrick Perrot. Sur réservation par mail contacts@masevauxhistoire.fr (place limitées) .
Rue du Moulin Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est contacts@masevauxhistoire.fr
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English :
As part of European Heritage Days, the Masevaux Valley Historical Society is organizing a lecture titled The SACM in Masevaux (Alsatian Society for Mechanical Construction) by Théo Behra and Patrick Perrot. Reservations by email: contacts@masevauxhistoire.fr (limited seating)
L’événement Conférence La SACM à Masevaux Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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