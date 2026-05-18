Conférence la sculpture gallo-romaine Rue du Musée Saint-Bertrand-de-Comminges

Saint-Bertrand-de-Comminges

Conférence la sculpture gallo-romaine

Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 16:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’abondance des sculptures en pierre mises au jour sur le territoire des Gaules à l’époque romaine nous invitera à regarder de plus près les techniques employées et les outils, issus de la sculpture grecque. La transmission de ce savoir passe par Rome ou vient directement de Grèce et d’Asie Mineure. La formation des ateliers itinérants ou locaux se rattachent bien souvent à la proximité des carrières.

intervenant Marie-Pia Darblade-Audoin, chercheuse à l’institut Català d’Arqueologia Classica (ICAC), Taragone

Gratuit, réservation conseillée, durée 1h30

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Rue du Musée Musée archéologique Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr

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English :

The abundance of stone sculptures unearthed in the Gaul region during the Roman period will prompt us to take a closer look at the techniques and tools used, which originated in Greek sculpture. This knowledge was either transmitted via Rome or directly from Greece and Asia Minor. The formation of itinerant or local workshops is often linked to the proximity of quarries.

speaker Marie-Pia Darblade-Audoin, researcher at the Institut Català d’Arqueologia Classica (ICAC), Taragona

Free, booking recommended, duration 1h30

L’événement Conférence la sculpture gallo-romaine Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65