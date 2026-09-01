Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme Bergheim
dimanche 13 septembre 2026 · Bergheim
Informations pratiques
Bergheim
Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme
19 rue des juifs Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Conférence-débat consacrée à l’histoire de la séparation entre judaïsme et christianisme, ses origines et son évolution au fil des siècles. Une rencontre animée par Fabienne Regard et Marc-Henri Klein à l’ancienne synagogue de Bergheim.
Conférence-débat consacrée à l’histoire de la séparation entre judaïsme et christianisme, ses origines et son évolution au fil des siècles. Une rencontre animée par Fabienne Regard et Marc-Henri Klein à l’ancienne synagogue de Bergheim. 0 .
19 rue des juifs Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23
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English :
A lecture and discussion on the history of the separation between Judaism and Christianity, its origins, and its evolution over the centuries. A discussion led by Fabienne Regard and Marc-Henri Klein at the former synagogue in Bergheim.
L’événement Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme Bergheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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