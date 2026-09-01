UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bergheim

Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme Bergheim

dimanche 13 septembre 2026 · Bergheim

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
19 rue des juifs
Ville
68750 Bergheim
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Bergheim

Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme

19 rue des juifs Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 15:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Conférence-débat consacrée à l’histoire de la séparation entre judaïsme et christianisme, ses origines et son évolution au fil des siècles. Une rencontre animée par Fabienne Regard et Marc-Henri Klein à l’ancienne synagogue de Bergheim.
Conférence-débat consacrée à l’histoire de la séparation entre judaïsme et christianisme, ses origines et son évolution au fil des siècles. Une rencontre animée par Fabienne Regard et Marc-Henri Klein à l’ancienne synagogue de Bergheim. 0  .

19 rue des juifs Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lecture and discussion on the history of the separation between Judaism and Christianity, its origins, and its evolution over the centuries. A discussion led by Fabienne Regard and Marc-Henri Klein at the former synagogue in Bergheim.

L’événement Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme Bergheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

À voir aussi à Bergheim (Haut-Rhin)