Informations pratiques

Bergheim

Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme

19 rue des juifs Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 15:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Conférence-débat consacrée à l’histoire de la séparation entre judaïsme et christianisme, ses origines et son évolution au fil des siècles. Une rencontre animée par Fabienne Regard et Marc-Henri Klein à l’ancienne synagogue de Bergheim.

Conférence-débat consacrée à l’histoire de la séparation entre judaïsme et christianisme, ses origines et son évolution au fil des siècles. Une rencontre animée par Fabienne Regard et Marc-Henri Klein à l’ancienne synagogue de Bergheim. 0 .

19 rue des juifs Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A lecture and discussion on the history of the separation between Judaism and Christianity, its origins, and its evolution over the centuries. A discussion led by Fabienne Regard and Marc-Henri Klein at the former synagogue in Bergheim.

L’événement Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme Bergheim a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr