Informations pratiques

Bergheim

Soirée Brasero

Bergenbach Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Soirée conviviale autour du brasero à l’étang de pêche de Bergheim ! Profitez d’un moment chaleureux au bord de l’eau et savourez de délicieuses grillades de viande et de poisson. Réservation avant le 1er septembre.

Venez profiter d’une soirée conviviale autour du brasero, dans le cadre paisible de l’étang de pêche de Bergheim.



Au menu de savoureuses grillades de viande et de poisson, à déguster dans une ambiance chaleureuse au bord de l’eau.



Réservation obligatoire avant le 1er septembre.

La soirée est organisée par l’Association D’Klein Mannala. .

Bergenbach Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 07 24 88 association.klein.mannala@gmail.com

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English :

A cozy evening by the fire pit at the Bergheim fishing pond! Enjoy a cozy evening by the water and savor delicious grilled meat and fish. Reserve before September 1.

L’événement Soirée Brasero Bergheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr