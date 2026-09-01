Soirée Brasero Bergheim
samedi 12 septembre 2026 · Bergheim
Informations pratiques
Bergheim
Soirée Brasero
Bergenbach Bergheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Soirée conviviale autour du brasero à l’étang de pêche de Bergheim ! Profitez d’un moment chaleureux au bord de l’eau et savourez de délicieuses grillades de viande et de poisson. Réservation avant le 1er septembre.
Venez profiter d’une soirée conviviale autour du brasero, dans le cadre paisible de l’étang de pêche de Bergheim.
Au menu de savoureuses grillades de viande et de poisson, à déguster dans une ambiance chaleureuse au bord de l’eau.
Réservation obligatoire avant le 1er septembre.
La soirée est organisée par l’Association D’Klein Mannala. .
Bergenbach Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 07 24 88 association.klein.mannala@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A cozy evening by the fire pit at the Bergheim fishing pond! Enjoy a cozy evening by the water and savor delicious grilled meat and fish. Reserve before September 1.
L’événement Soirée Brasero Bergheim a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Bergheim (Haut-Rhin)
- Conférence La séparation entre judaïsme et christianisme Bergheim 13 septembre 2026
- Concert Festival de Musique Baroque du Vignoble Bergheim 20 septembre 2026
- Braderie d’automne Bergheim 27 septembre 2026
- Conférence et ateliers En finir avec les migraines les solutions qui changent tout ! Bergheim 10 octobre 2026
- Chemin des crèches Bergheim 27 novembre 2026