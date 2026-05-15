CONFÉRENCE LA SICILE UNE ÎLE AUX MILLE ET UN VISAGES Lamalou-les-Bains
CONFÉRENCE LA SICILE UNE ÎLE AUX MILLE ET UN VISAGES Lamalou-les-Bains jeudi 4 juin 2026.
Lamalou-les-Bains
CONFÉRENCE LA SICILE UNE ÎLE AUX MILLE ET UN VISAGES
5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Jeudi 4 juin à 15h30 au centre Ulysse à Lamalou les Bains
conférence La Sicile une île aux mille et un visages par Patrick Barbuscia en partenaria avec l’UADOM
suivie d’un apéro italien
Info 06 98 87 23 90
Jeudi 4 juin à 15h30 au centre Ulysse à Lamalou les Bains
conférence La Sicile une île aux mille et un visages par Patrick Barbuscia en partenaria avec l’UADOM
suivie d’un apéro italien
Info 06 98 87 23 90 .
5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 98 87 23 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thursday June 4 at 3:30pm at the Ulysse center in Lamalou les Bains
lecture Sicily: an island of a thousand and one faces by Patrick Barbuscia in partnership with UADOM
followed by an Italian aperitif
Info 06 98 87 23 90
L’événement CONFÉRENCE LA SICILE UNE ÎLE AUX MILLE ET UN VISAGES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Lamalou-les-Bains (Hérault)
- REPAS PAYSAN AVEC ANIMATION MUSICALE Lamalou-les-Bains 19 mai 2026
- REPAS JAZZ CONCERT Lamalou-les-Bains 28 mai 2026
- SALON DE LA GÉNÉALOGIE Lamalou-les-Bains 30 mai 2026
- CONFÉRENCE MEDICALE LE SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS Lamalou-les-Bains 5 juin 2026
- EXPO PHOTO NATURE Lamalou-les-Bains 5 juin 2026