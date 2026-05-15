Lamalou-les-Bains

CONFÉRENCE LA SICILE UNE ÎLE AUX MILLE ET UN VISAGES

5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Jeudi 4 juin à 15h30 au centre Ulysse à Lamalou les Bains

conférence La Sicile une île aux mille et un visages par Patrick Barbuscia en partenaria avec l’UADOM

suivie d’un apéro italien

Info 06 98 87 23 90

Jeudi 4 juin à 15h30 au centre Ulysse à Lamalou les Bains

conférence La Sicile une île aux mille et un visages par Patrick Barbuscia en partenaria avec l’UADOM

suivie d’un apéro italien

Info 06 98 87 23 90 .

5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 98 87 23 90

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English :

Thursday June 4 at 3:30pm at the Ulysse center in Lamalou les Bains

lecture Sicily: an island of a thousand and one faces by Patrick Barbuscia in partnership with UADOM

followed by an Italian aperitif

Info 06 98 87 23 90

L’événement CONFÉRENCE LA SICILE UNE ÎLE AUX MILLE ET UN VISAGES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB