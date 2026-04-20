Lamalou-les-Bains

SALON DE LA GÉNÉALOGIE

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Salon de la généalogie

Samedi 30 et dimanche 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h

salle des fêtes de Lamalou les Bains

Infos au 06 63 92 27 13

Salon de la généalogie

Samedi 30 et dimanche 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h

salle des fêtes de Lamalou les Bains

Infos au 06 63 92 27 13 .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13

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English :

Salon de la généalogie

Saturday May 30 and Sunday May 31, 9am to 12pm and 2pm to 6pm

salle des fêtes de Lamalou les Bains

Information on 06 63 92 27 13

L’événement SALON DE LA GÉNÉALOGIE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB