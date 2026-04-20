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SALON DE LA GÉNÉALOGIE Lamalou-les-Bains

SALON DE LA GÉNÉALOGIE Lamalou-les-Bains samedi 30 mai 2026.

Adresse : 26 Avenue Charcot

Ville : 34240 Lamalou-les-Bains

Département : Hérault

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Lamalou-les-Bains

SALON DE LA GÉNÉALOGIE

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Salon de la généalogie
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
salle des fêtes de Lamalou les Bains
Infos au 06 63 92 27 13
Salon de la généalogie
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
salle des fêtes de Lamalou les Bains
Infos au 06 63 92 27 13   .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13 

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English :

Salon de la généalogie
Saturday May 30 and Sunday May 31, 9am to 12pm and 2pm to 6pm
salle des fêtes de Lamalou les Bains
Information on 06 63 92 27 13

L’événement SALON DE LA GÉNÉALOGIE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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