SALON DE LA GÉNÉALOGIE Lamalou-les-Bains
SALON DE LA GÉNÉALOGIE Lamalou-les-Bains samedi 30 mai 2026.
Lamalou-les-Bains
SALON DE LA GÉNÉALOGIE
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Salon de la généalogie
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
salle des fêtes de Lamalou les Bains
Infos au 06 63 92 27 13
Salon de la généalogie
Samedi 30 et dimanche 31 mai de 9h à 12h et de 14h à 18h
salle des fêtes de Lamalou les Bains
Infos au 06 63 92 27 13 .
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 63 92 27 13
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English :
Salon de la généalogie
Saturday May 30 and Sunday May 31, 9am to 12pm and 2pm to 6pm
salle des fêtes de Lamalou les Bains
Information on 06 63 92 27 13
L’événement SALON DE LA GÉNÉALOGIE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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