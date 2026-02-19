CONFÉRENCE MÉDICALE LA SCLEROSE EN PLAQUES

Centre Ulysse Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Les Thermes de Lamalou les Bains, vous propose unconférence médicale sur la sclérose en plaques.

La conférence sera présentée par le professeur Labauge, à 16h30 au centre Ulysse,

Places limitées, la priorité sera donnée aux patients du parcours spécifique.

Les Thermes de Lamalou les Bains, vous propose unconférence médicale sur la sclérose en plaques.

La conférence sera présentée par le professeur Labauge, à 16h30 au centre Ulysse,

Places limitées, la priorité sera donnée aux patients du parcours spécifique. .

Centre Ulysse Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 23 02 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Thermes de Lamalou les Bains invites you to a medical conference on multiple sclerosis.

The lecture will be presented by Professor Labauge, at 4.30pm at the Ulysse Center,

Places are limited, and priority will be given to patients on the specific course.

L’événement CONFÉRENCE MÉDICALE LA SCLEROSE EN PLAQUES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB