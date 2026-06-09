Conférence La toponymie de la vallée de Barèges Gavarnie LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur lundi 10 août 2026.

Luz-Saint-Sauveur

Conférence La toponymie de la vallée de Barèges Gavarnie

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Apprendre l’histoires des vallées sous le prisme des noms et des mots.

Marie Rieudebat vous propose une conférence passionnante autour de la toponymie de la vallée de Barèges-Gavarnie.

À travers les noms de lieux, de villages, de montagnes et de chemins, cette rencontre vous invite à découvrir l’histoire, la langue et les traditions qui façonnent l’identité de la vallée. Une plongée captivante dans le patrimoine local, où chaque nom raconte un fragment de mémoire et de culture pyrénéenne.

> Tout public.

> Offert par la Maison du Parc national et de la vallée. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

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English :

Learn the history of the valleys through the prism of names and words.

Marie Rieudebat offers a fascinating lecture on the toponymy of the Barèges-Gavarnie valley.

Through the names of places, villages, mountains and paths, this meeting invites you to discover the history, language and traditions that shape the valley?s identity. A captivating dive into local heritage, where each name tells a fragment of Pyrenean memory and culture.

L’événement Conférence La toponymie de la vallée de Barèges Gavarnie Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65