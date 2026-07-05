Informations pratiques

Le Luart

conférence la vocalisation des oiseaux

salle des fêtes Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-19 17:00:00

fin : 2027-06-19

Date(s) :

2027-06-19

Venez assister à une conférence intitulée la vocalisation des oiseaux présentée par M. Damien Drillet

Rendez-vous à la salle des fêtes du Luart le samedi 19 Juin à 17 h

Contacter l’organisateur pour toute information .

salle des fêtes Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05

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English :

L’événement conférence la vocalisation des oiseaux Le Luart a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude