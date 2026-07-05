conférence la vocalisation des oiseaux Le Luart
samedi 19 juin 2027 · Le Luart
Informations pratiques
Le Luart
conférence la vocalisation des oiseaux
salle des fêtes Le Luart Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-19 17:00:00
fin : 2027-06-19
Date(s) :
2027-06-19
Venez assister à une conférence intitulée la vocalisation des oiseaux présentée par M. Damien Drillet
Rendez-vous à la salle des fêtes du Luart le samedi 19 Juin à 17 h
Contacter l’organisateur pour toute information .
salle des fêtes Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05
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English :
L’événement conférence la vocalisation des oiseaux Le Luart a été mis à jour le 2026-07-31 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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