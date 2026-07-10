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Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique . médiathèque Montfaucon-en-Velay

samedi 19 septembre 2026 · médiathèque · Montfaucon-en-Velay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
médiathèque
Adresse
Rue Notre Dame
Ville
43290 Montfaucon-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Montfaucon-en-Velay

Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique .

médiathèque Rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

18h conférence de François et Pierre-Henri Tavoillot L’abeille, entre philosophie et symbolique . Gratuit , dans la limite des places disponibles
  .

médiathèque Rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73  tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

6:00 p.m. Lecture by François and Pierre-Henri Tavoillot: “The Bee: Between Philosophy and Symbolism.” Free, subject to availability

L’événement Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique . Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme

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