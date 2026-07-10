Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique . médiathèque Montfaucon-en-Velay
samedi 19 septembre 2026 · médiathèque · Montfaucon-en-Velay
Informations pratiques
Montfaucon-en-Velay
Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique .
médiathèque Rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
18h conférence de François et Pierre-Henri Tavoillot L’abeille, entre philosophie et symbolique . Gratuit , dans la limite des places disponibles
.
médiathèque Rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
6:00 p.m. Lecture by François and Pierre-Henri Tavoillot: “The Bee: Between Philosophy and Symbolism.” Free, subject to availability
L’événement Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique . Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme
À voir aussi à Montfaucon-en-Velay (Haute-Loire)
- Fête foraine Montfaucon-en-Velay 17 juillet 2026
- Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay 19 juillet 2026
- Don du sang Montfaucon-en-Velay 24 juillet 2026
- Soirée sarasson et karaoké Montfaucon-en-Velay 24 juillet 2026
- Rencontres philosophiques et spirituelles Montfaucon-en-Velay 26 juillet 2026