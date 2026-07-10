Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique . médiathèque Montfaucon-en-Velay

Informations pratiques

Montfaucon-en-Velay

Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique .

médiathèque Rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

18h conférence de François et Pierre-Henri Tavoillot L’abeille, entre philosophie et symbolique . Gratuit , dans la limite des places disponibles

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médiathèque Rue Notre Dame Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

6:00 p.m. Lecture by François and Pierre-Henri Tavoillot: “The Bee: Between Philosophy and Symbolism.” Free, subject to availability

L’événement Conférence L’abeille, entre philosophie et symbolique . Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme