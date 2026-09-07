Conférence, L’Accolade, Chevaigné
mardi 29 septembre 2026 · L'Accolade · Chevaigné
Informations pratiques
Conférence Mardi 29 septembre, 20h30 L’Accolade Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T20:30:00+02:00 – 2026-09-29T22:00:00+02:00
Vous courez du matin au soir, avec des journées qui s’enchaînent sans répit et une charge mentale qui explose. Et le soir, malgré la fatigue accumulée, votre tête continue de tourner sans que vous n’arriviez à vous poser.
Découvrez comment la créativité, avec des outils simples et concrets, peut vous aider à retrouver de l’énergie, du plaisir au quotidien et des relations plus sereines avec vos enfants.
Conférence par Delphine Vaisset – Art-thérapeute
L’Accolade 4, rue de la Mairie 35250 Chevaigné Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 06.08.04.71.73 https://chevaigne.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/laccoladechevaigne/ [{« type »: « email », « value »: « dvaisset@atelierdelachrysaline.fr »}] Pôle Associatif et Culturel
Charge mentale, épuisement, stress : et si la créativité changeait votre vie de maman
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