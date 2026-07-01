Conférence « L’affaire Sirven », Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu

Informations pratiques

Conférence « L’affaire Sirven » Samedi 19 septembre, 14h30 Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Le 3 janvier 1762, le corps d’Élisabeth Sirven, âgée de 24 ans, est découvert au fond du puits du village de Saint-Alby, près de Mazamet.

Ses parents, Pierre-Paul et Antoinette Sirven, sont protestants, de « nouveaux convertis », toujours étroitement surveillés par les autorités ecclésiastiques et royales, en vertu d’une législation issue de la révocation de l’Édit de Nantes, en 1685.

Les époux Sirven sont aussitôt suspectés d’avoir délibérément mis fin aux jours de leur fille cadette pour l’empêcher de se convertir au catholicisme.

Naît alors une affaire judiciaire à laquelle Voltaire va donner un retentissement européen, comme il l’a fait pour l’affaire Calas, survenue quelques mois plus tôt à Toulouse, dans des circonstances similaires. Mais alors que Jean Calas sera roué vif le 9 mars 1762, les Sirven parviendront à s’enfuir pour se réfugier en Suisse.

C’est à l’examen du dossier de l’affaire Sirven, emblématique de l’intolérance régnant en cette fin du XVIIIe siècle, qui n’est pas encore tout à fait le siècle des Lumières, que convie la présentation proposée par Marc Galtier.

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau la Ramade, 81260 Fontrieu, France Fontrieu 81260 Castelnau-de-Brassac Tarn Occitanie 0563740549 https://mprl.fr/le-musee Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du Protestantisme français. Ce voyage dans l’histoire, a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Par la route: depuis Castres direction Brassac; depuis Albi direction Réalmont-Montredon Labessonnié- Vabre; depuis Lacaune direction Brassac

Le 3 janvier 1762, le corps d’Élisabeth Sirven, âgée de 24 ans, est découvert au fond du puits du village de Saint-Alby, près de Mazamet.

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