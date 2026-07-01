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Découverte de Ferrières, visite du temple et de l’église, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu

dimanche 20 septembre 2026 · Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité · Fontrieu

Découverte de Ferrières, visite du temple et de l’église, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité
Adresse
235 Hameau la Ramade, 81260 Fontrieu, France
Ville
81260 Fontrieu
Département
Tarn
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Découverte de Ferrières, visite du temple et de l’église Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Marche découverte dans Ferrières, avec visite du temple de Baffignac et de l’église Saint-Jacques.

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau la Ramade, 81260 Fontrieu, France Fontrieu 81260 Castelnau-de-Brassac Tarn Occitanie 0563740549 https://mprl.fr/le-musee Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du Protestantisme français. Ce voyage dans l’histoire, a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Par la route: depuis Castres direction Brassac; depuis Albi direction Réalmont-Montredon Labessonnié- Vabre; depuis Lacaune direction Brassac
Marche découverte dans Ferrières, avec visite du temple de Baffignac et de l’église Saint-Jacques.

©mprl

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