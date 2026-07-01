Visite du musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, Fontrieu

Informations pratiques

Visite du musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 19 et 20 septembre Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du parcours permanent du musée et de la salle d’imprimerie.

Visite libre de l’exposition temporaire « Papillons, parpalhols » de Didier Cros.

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité 235 Hameau la Ramade, 81260 Fontrieu, France Fontrieu 81260 Castelnau-de-Brassac Tarn Occitanie 0563740549 https://mprl.fr/le-musee Le Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, est le premier en France consacré au fait religieux et à la laïcité à partir de l’histoire du Protestantisme français. Ce voyage dans l’histoire, a été conçu avec la certitude que connaître son passé et celui de l’autre est l’une des meilleures manières d’apprendre à vivre ensemble. Par la route: depuis Castres direction Brassac; depuis Albi direction Réalmont-Montredon Labessonnié- Vabre; depuis Lacaune direction Brassac

Visite guidée du parcours permanent du musée et de la salle d’imprimerie.

©mprl