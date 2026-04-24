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Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré

Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré

Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Chemin des Hauts de Salbart

Ville : 79410 Échiré

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Échiré

Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré

Chemin des Hauts de Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, le château vous invite à une rencontre passionnante autour d’un thème original l’apiculture au Moyen-Âge.

Mercredi 20 mai 2026
Début à 18h30 (durée environ 1h30)
Prix libre
Inscription obligatoire (places limitées) sur www.coudraysalbart.fr
Snacks et boissons sur place
Conférence animée par Thierry Bordage de l’association Le rêve des abeilles.

Des produits locaux et artisanaux seront proposés à la dégustation et à la vente (Fées Maison, apiculteurs)

Une soirée pour mieux comprendre l’importance des abeilles et les pratiques apicoles au Moyen Âge, au cœur d’un patrimoine vivant.   .

Chemin des Hauts de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07  contact@coudraysalbart.fr

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English : Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré

L’événement Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Niort Marais Poitevin

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