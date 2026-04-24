Échiré

Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré

Chemin des Hauts de Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, le château vous invite à une rencontre passionnante autour d’un thème original l’apiculture au Moyen-Âge.

Mercredi 20 mai 2026

Début à 18h30 (durée environ 1h30)

Prix libre

Inscription obligatoire (places limitées) sur www.coudraysalbart.fr

Snacks et boissons sur place

Conférence animée par Thierry Bordage de l’association Le rêve des abeilles.

Des produits locaux et artisanaux seront proposés à la dégustation et à la vente (Fées Maison, apiculteurs)

Une soirée pour mieux comprendre l’importance des abeilles et les pratiques apicoles au Moyen Âge, au cœur d’un patrimoine vivant. .

Chemin des Hauts de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr

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English : Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré

L’événement Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Niort Marais Poitevin