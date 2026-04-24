Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré
Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré mercredi 20 mai 2026.
Échiré
Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré
Chemin des Hauts de Salbart Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
À l’occasion de la Journée mondiale des abeilles, le château vous invite à une rencontre passionnante autour d’un thème original l’apiculture au Moyen-Âge.
Mercredi 20 mai 2026
Début à 18h30 (durée environ 1h30)
Prix libre
Inscription obligatoire (places limitées) sur www.coudraysalbart.fr
Snacks et boissons sur place
Conférence animée par Thierry Bordage de l’association Le rêve des abeilles.
Des produits locaux et artisanaux seront proposés à la dégustation et à la vente (Fées Maison, apiculteurs)
Une soirée pour mieux comprendre l’importance des abeilles et les pratiques apicoles au Moyen Âge, au cœur d’un patrimoine vivant. .
Chemin des Hauts de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré
L’événement Conférence L’apiculture au Moyen-Âge au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Niort Marais Poitevin
À voir aussi à Échiré (Deux-Sèvres)
- Véloroute V94 De Echiré à Bougon Échiré Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Echiré patrimoine industriel et gastronomique Échiré Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Bords de Sèvre et Hauts de Salbart Station de Trail Échiré Deux-Sèvres 1 mai 2026
- Vide Grenier à Échiré Échiré 3 mai 2026
- Troc jardin au Château de Mursay à Echiré Château de Mursay Échiré 10 mai 2026