Échiré

Vide Grenier à Échiré

Rue Léo Desaivre Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:00:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Le traditionnel Vide Grenier sur Échiré est de retour dimanche 3 mai 2026 de 9h à 17h30 rue Léo Desaivre (Nouveauté)

Buvette sur place (pas de restauration)

10€ les 4 mètres .

Rue Léo Desaivre Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 20 80

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English : Vide Grenier à Échiré

L’événement Vide Grenier à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin