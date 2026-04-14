Vide Grenier à Échiré Échiré
Vide Grenier à Échiré Échiré dimanche 3 mai 2026.
Échiré
Vide Grenier à Échiré
Rue Léo Desaivre Échiré Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Le traditionnel Vide Grenier sur Échiré est de retour dimanche 3 mai 2026 de 9h à 17h30 rue Léo Desaivre (Nouveauté)
Buvette sur place (pas de restauration)
10€ les 4 mètres .
Rue Léo Desaivre Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 10 20 80
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English : Vide Grenier à Échiré
L’événement Vide Grenier à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin
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