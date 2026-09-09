Conférence : L’archéologie non invasive, Maison du sel, Haraucourt

Informations pratiques

Conférence : L’archéologie non invasive Samedi 19 septembre, 15h00 Maison du sel Meurthe-et-Moselle

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’heure où le projet culturel de la Maison du sel se réinvente, elle vous accueille pour un week-end de découvertes et de partage ! Le samedi après-midi, l’espace d’exposition se transforme en salle de conférence : vous pourrez y assister à une conférence donnée par l’association Tous en sel, sur le thème de l’archéologie non invasive.

Maison du sel rue des écoles, 54110 Haraucourt Haraucourt 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 15 15 https://www.lamaisondusel.fr/ https://www.facebook.com/lamaisondusel La Maison du Sel s’appuie à la fois sur le concept des musées de société et sur celui des centres de culture scientifique, technique et industrielle (vulgarisation des sciences, faire comprendre le monde actuel qui nous entoure). Elle valorise la période contemporaine de l’exploitation du sel allant du XIXème siècle à nos jours et est axée principalement, mais non exclusivement, sur la Lorraine. La Maison du Sel développe une exposition permanente dont le fil conducteur est « Le sel : matière et exploitation». Le sel y est interprété sous de multiples angles d’approche : la chimie, la géologie, les techniques de production passées et actuelles, la santé, l’environnement, les usages du sel… Parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite.

À l’heure où le projet culturel de la Maison du sel se réinvente, elle vous accueille pour un week-end de découvertes et de partage ! Le samedi après-midi l’espace d’exposition se transforme en salle…

© Communauté de communes Seille et Grand Couronné