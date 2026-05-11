Conférence : L’art en séries Pôle associatif Hauts Pavés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-22 18:15 – 20:00

Gratuit : non 10€/personne en présentiel7€/personne en visioconférencePaiement via HelloAsso via ce lien : https://www.helloasso.com/associations/guides-interpretes-conferenciers-de-l-ouest/evenements/conference-l-art-en-serie?_gl=1*ztdbg3*_gcl_au*MTkyNzEyOTk1NC4xNzc3OTAxNDYwOu sur place en espèces Adulte

Avez-vous noté la présence de la Vénus de Milo dans Twin Peaks ou l’hommage à la peintre Georgia O’Keeffe dans Breaking Bad ? Les références plus ou moins sérieuses de la série, art visuel hautement créatif, à l’histoire de l’art, serviront de points de départ pour explorer des œuvres ou des concepts propres à l’art et à sa réception.Sandrine Lesage exerce en tant que médiatrice culturelle et guide-conférencière salariée (Musée d’arts de Nantes, Direction du patrimoine et de l’Archéologie, Archives de Nantes…) et indépendante (fondatrice de L’Odyssée Curieuse) à Nantes. Ses années d’expérience depuis 2006 l’ont amenée de la basilique de Saint-Denis au Musée d’histoire de Nantes/Château des Ducs de Bretagne en passant par le Musée d’arts de l’Alberta/Art Gallery of Alberta dans l’ouest canadien.10€/personne en présentiel7€/personne en visioconférence

Pôle associatif Hauts Pavés Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 40 29 40 66 0677399538



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