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Conférence Laurence Paoli Argentan

Conférence Laurence Paoli Argentan samedi 20 juin 2026.

Adresse : 1-3 Rue des Redemptoristes

Ville : 61200 Argentan

Département : Orne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Argentan

Conférence Laurence Paoli

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Conférence Laurence Paoli
Quand les animaux nous font du bien
Éditions Buchet Chastel
Côtoyer des animaux nous est bénéfique de mille et une manières. La simple présence
des animaux dits de compagnie est apaisante, et le recours à la médiation animale
peut servir à améliorer l’état de personnes malades, soulager des troubles du
comportement, aider à la réinsertion de détenus ou encore rassurer des enfants
victimes de maltraitance.
Remettant en cause certitudes et idées reçues, elle nous prouve que nous avons encore beaucoup à apprendre des animaux qui partagent nos vies.
Tout public, accès libre   .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50  adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Conférence Laurence Paoli

L’événement Conférence Laurence Paoli Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom

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