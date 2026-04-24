Argentan

Conférence Laurence Paoli

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Conférence Laurence Paoli

Quand les animaux nous font du bien

Éditions Buchet Chastel

Côtoyer des animaux nous est bénéfique de mille et une manières. La simple présence

des animaux dits de compagnie est apaisante, et le recours à la médiation animale

peut servir à améliorer l’état de personnes malades, soulager des troubles du

comportement, aider à la réinsertion de détenus ou encore rassurer des enfants

victimes de maltraitance.

Remettant en cause certitudes et idées reçues, elle nous prouve que nous avons encore beaucoup à apprendre des animaux qui partagent nos vies.

Tout public, accès libre .

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 adherent-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Conférence Laurence Paoli

L’événement Conférence Laurence Paoli Argentan a été mis à jour le 2026-04-10 par Terres d’Argentan Intercom