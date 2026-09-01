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AGENDA · Dompierre-sur-Besbre

Conférence Le bien être chez les Seniors Le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre

mardi 22 septembre 2026 · Le Caquetoire · Dompierre-sur-Besbre

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Caquetoire
Adresse
78, Place Yves Deret
Ville
03290 Dompierre-sur-Besbre
Département
Allier
Tarif

Dompierre-sur-Besbre

Conférence Le bien être chez les Seniors

Le Caquetoire 78, Place Yves Deret Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 14:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Conférence sur Le bien être chez les seniors organisée par l’ARSEPT à partir de 14h30
  .

Le Caquetoire 78, Place Yves Deret Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81  cistudesetcompagnie@gmail.com

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English :

Conference on Well-Being Among Seniors, organized by ARSEPT, starting at 2:30 p.m.

L’événement Conférence Le bien être chez les Seniors Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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