Le Chambon-sur-Lignon

Conférence

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

La crise de l’agriculture par Laurent Bard, ingénieur agronome et agriculteur.

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Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

The crisis in agriculture by Laurent Bard, agricultural engineer and farmer.

L’événement Conférence Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon