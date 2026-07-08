AGENDA · Le Chambon-sur-Lignon
Conférence Le Chambon-sur-Lignon
jeudi 23 juillet 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Conférence
Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-13
L’Euro, la dette et l’Euro numérique par Dominique Bard.
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Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
The Euro, Debt, and the Digital Euro by Dominique Bard.
L’événement Conférence Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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