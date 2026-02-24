Conférence Le Chambon-sur-Lignon
Conférence Le Chambon-sur-Lignon jeudi 9 juillet 2026.
Conférence
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 20:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Homosexuels et lesbiennes dans l’Europe nazie mise en contexte, étapes de la répression, travail de mémoire , par Florence Tamagne.
.
Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Homosexuals and lesbians in Nazi Europe: contextualization, stages of repression, memory work , by Florence Tamagne.
L’événement Conférence Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon