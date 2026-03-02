Les Vaudois Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Les Vaudois Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon jeudi 9 juillet 2026.
Les Vaudois
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
La vie à Dormillouse (Hautes-Alpes), l’exode en Algérie des derniers Vaudois des Alpes françaises.
Vernissage le 10 juillet à 18h.
.
Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Life in Dormillouse (Hautes-Alpes), the exodus to Algeria of the last Vaudois in the French Alps.
Opening on July 10 at 6pm.
L’événement Les Vaudois Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon