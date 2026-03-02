Les Vaudois Temple du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon

Les Vaudois

Temple du Chambon-sur-Lignon
Route du Mazet
Le Chambon-sur-Lignon
Haute-Loire

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-07-09

La vie à Dormillouse (Hautes-Alpes), l’exode en Algérie des derniers Vaudois des Alpes françaises.

Vernissage le 10 juillet à 18h.

Temple du Chambon-sur-Lignon Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Life in Dormillouse (Hautes-Alpes), the exodus to Algeria of the last Vaudois in the French Alps.

Opening on July 10 at 6pm.

