Conférence : le château de Couzages près du lac du Causse, patrimoine en péril, Musée Labenche, Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Conférence : le château de Couzages près du lac du Causse, patrimoine en péril Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée Labenche Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Limité à 80 places assises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Par Marguerite Guély, présidente de la Société scientifique, historique et archéologique de la Corrèze.

La conférence sera accompagnée d’une exposition de documents et de clichés.

Salle de conférence du musée.

Musée Labenche 26bis Boulevard Jules Ferry, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555181770 http://www.museelabenche.fr Maison Renaissance à rez-de-chaussée et deux étages, avec deux cours, la première ouvrant sur les cloîtres, la seconde étant une cour de récréation. Au rez-de-chaussée, grande salle qui servait de réfectoire. Escalier Renaissance. La maison appartenait au président Dumas, du parlement de Bordeaux, lorsque Louis XIII y fut reçu lors de son passage à Brive.

Par Marguerite Guély, Présidente de la Société Scientifique Historique et Archéologique de la Corrèze.

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