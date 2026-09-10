Conférence : Le ciel en danger ! L’observation du ciel face à la prolifération satellitaire, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin
samedi 19 septembre 2026 · Planétarium de Vaulx-en-Velin · Vaulx-en-Velin
Informations pratiques
Conférence : Le ciel en danger ! L’observation du ciel face à la prolifération satellitaire Samedi 19 septembre, 17h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
L’augmentation des satellites en orbite basse (LEO) entraîne l’apparition de traînées lumineuses visibles dans le ciel nocturne. Ces phénomènes perturbent l’astronomie optique et radio en dégradant la qualité des observations scientifiques et amateurs.
Les enjeux incluent la pollution lumineuse orbitale, les débris spatiaux et la gestion du trafic spatial. Des solutions reposent sur la régulation des constellations de satellites, l’innovation technologique et la préservation du ciel nocturne.
Intervenant : Lionel Birée, ingénieur de recherche en aérospatiale
Ingénieur de recherche et spécialiste des enjeux liés à l’environnement spatial, Lionel Birée travaille sur les problématiques de Space Situational Awareness et la gestion du trafic orbital.
Public : Adultes / adolescents
Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]
L’augmentation des satellites en orbite basse (LEO) entraîne l’apparition de traînées lumineuses visibles dans le ciel nocturne. Ces phénomènes perturbent l’astronomie optique et radio en dégradant …
©Planétarium de Vaulx-en-Velin
À voir aussi à Vaulx En Velin (Rhône)
- Brunch Electronik Lyon Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin 12 septembre 2026
- Exposition : Instants volés de vie de quartier en photo, Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition : Trésor caché de Vaulx Village dans votre objectif !, Bibliothèque Paul Éluard, Vaulx-en-Velin 18 septembre 2026
- Exposition photographique – « Patrimoine de la photographie : raviver, résister, réimaginer », Collège Pierre Valdo, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026
- Exposition sur « 4 JANVIER 1966, FEYZIN LA VALLEE DE LA CHIMIE S’EN SOUVIENT », Réserves du musée des sapeurs pompiers, Vaulx-en-Velin 19 septembre 2026