Conférence : Le ciel en danger ! L’observation du ciel face à la prolifération satellitaire, Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Conférence : Le ciel en danger ! L’observation du ciel face à la prolifération satellitaire Samedi 19 septembre, 17h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’augmentation des satellites en orbite basse (LEO) entraîne l’apparition de traînées lumineuses visibles dans le ciel nocturne. Ces phénomènes perturbent l’astronomie optique et radio en dégradant la qualité des observations scientifiques et amateurs.

Les enjeux incluent la pollution lumineuse orbitale, les débris spatiaux et la gestion du trafic spatial. Des solutions reposent sur la régulation des constellations de satellites, l’innovation technologique et la préservation du ciel nocturne.

Intervenant : Lionel Birée, ingénieur de recherche en aérospatiale

Ingénieur de recherche et spécialiste des enjeux liés à l’environnement spatial, Lionel Birée travaille sur les problématiques de Space Situational Awareness et la gestion du trafic orbital.

Public : Adultes / adolescents

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

L’augmentation des satellites en orbite basse (LEO) entraîne l’apparition de traînées lumineuses visibles dans le ciel nocturne. Ces phénomènes perturbent l’astronomie optique et radio en dégradant …

©Planétarium de Vaulx-en-Velin