Conférence Le défi du chantier de Dollemard Place du Vieux Marché Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Conférence Le défi du chantier de Dollemard

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Érosion, pollution et restauration quand l’écologie se confronte au paradoxe

Entre les années 1960 et 2000, le plateau de Dollemard, au Havre, a servi de lieu de dépôt pour des déchets issus du bâtiment et des travaux publics. Déversés directement depuis le haut des falaises, ces matériaux se sont accumulés en pied de falaise au fil des décennies. Aujourd’hui, sous l’effet de l’érosion marine, ces dépôts se dégradent progressivement et libèrent des déchets vers la mer, notamment des plastiques et d’autres matériaux polluants.

Pour préserver les milieux marins, la Ville du Havre a engagé un vaste chantier portant sur le traitement de 312 000 m² de matériaux, dans le cadre du plan national de résorption des anciennes décharges littorales.

Mais cette opération met en lumière un véritable paradoxe environnemental pour restaurer le littoral et protéger les écosystèmes, il est nécessaire de mener un chantier d’envergure, susceptible de perturber temporairement les milieux naturels.

Le site étant classé Natura 2000, les travaux sont encadrés par de nombreuses mesures suivi écologique, limitation des emprises, adaptation du calendrier des interventions et restauration des espaces après chantier. Ce chantier inédit illustre ainsi toute la complexité des démarches de reconquête environnementale comment réparer les atteintes portées à la nature sans, dans le même temps, fragiliser les milieux que l’on cherche précisément à protéger ?

Durée 1h

Réservation obligatoire .

Place du Vieux Marché Muséum Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 41 37 28 museum@lehavre.fr

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English : Conférence Le défi du chantier de Dollemard

L’événement Conférence Le défi du chantier de Dollemard Le Havre a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie