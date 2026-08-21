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Conférence – Le fonds Anne Catherine : une société devant l’objectif, Hôtel de ville de Redon, Redon

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville de Redon · Redon

Conférence – Le fonds Anne Catherine : une société devant l’objectif, Hôtel de ville de Redon, Redon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville de Redon
Adresse
18 place Saint-Sauveur 35600 Redon
Ville
35603 Redon
Département
Ille-et-Vilaine

Conférence – Le fonds Anne Catherine : une société devant l’objectif Dimanche 20 septembre, 10h30 Hôtel de ville de Redon Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Photographe prolifique, Anne Catherine (1874-1958) était aussi et surtout une artisane de l’image. Ses nombreux clichés donnent à voir toute la richesse du paysage sociologique du Pays de Redon … pour qui sait les décrypter ! C’est cette démarche que Ronan Balac propose de découvrir : une démarche à la fois ethnologique et généalogique, mais aussi un travail d’identification et de collecte sur le terrain.
Révélant à la fois l’intimité des foyers d’autrefois et la réalité socioculturelle du Pays de Redon à l’aube du 20e siècle, cette présentation restitue toute l’humanité contenue dans ces photographies, un patrimoine aussi fragile que précieux.

Hôtel de ville de Redon 18 place Saint-Sauveur 35600 Redon Redon 35603 Ille-et-Vilaine Bretagne
Photographe prolifique, Anne Catherine était aussi et surtout une artisane de l’image.

©Collections Musée de Bretagne et Écomusée de la Bintinais

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