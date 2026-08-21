Conférence – Le fonds Anne Catherine : une société devant l’objectif, Hôtel de ville de Redon, Redon

Informations pratiques

Conférence – Le fonds Anne Catherine : une société devant l’objectif Dimanche 20 septembre, 10h30 Hôtel de ville de Redon Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Photographe prolifique, Anne Catherine (1874-1958) était aussi et surtout une artisane de l’image. Ses nombreux clichés donnent à voir toute la richesse du paysage sociologique du Pays de Redon … pour qui sait les décrypter ! C’est cette démarche que Ronan Balac propose de découvrir : une démarche à la fois ethnologique et généalogique, mais aussi un travail d’identification et de collecte sur le terrain.

Révélant à la fois l’intimité des foyers d’autrefois et la réalité socioculturelle du Pays de Redon à l’aube du 20e siècle, cette présentation restitue toute l’humanité contenue dans ces photographies, un patrimoine aussi fragile que précieux.

Hôtel de ville de Redon 18 place Saint-Sauveur 35600 Redon Redon 35603 Ille-et-Vilaine Bretagne

Photographe prolifique, Anne Catherine était aussi et surtout une artisane de l’image.

©Collections Musée de Bretagne et Écomusée de la Bintinais