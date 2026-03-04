Conférence « Le français dans l’identité valdôtaine: présent, passé et perspectives futures », Université de la Vallée d’Aoste, Aoste

Conférence « Le français dans l’identité valdôtaine: présent, passé et perspectives futures » Lundi 16 mars, 18h00 Université de la Vallée d’Aoste

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T18:00:00+01:00 – 2026-03-16T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-16T18:00:00+01:00 – 2026-03-16T20:00:00+01:00

Les interventions de professeurs universitaires et de journalistes porteront sur l’analyse du rôle du français dans l’identité valdôtaine et en Vallée d’Aoste, à travers une approche diachronique qui examinera les évolutions passées, la situation actuelle et les perspectives futures.

Activité organisée par le Conseil de la Vallée en collaboration avec l’association Conseil des Jeunes Valdôtains et l’Université de la Vallée d’Aoste.

Université de la Vallée d’Aoste Via Monte Solarolo, Aoste Aoste 11100 Vallée d’Aoste [{« type »: « phone », « value »: « +390165526132 »}, {« type »: « phone », « value »: « +390165526133 »}, {« type »: « email », « value »: « attivitaculturali@consiglio.vda.it »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie