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AGENDA · Vichy

Conférence Le mandala tibétain de sable coloré Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

mercredi 21 octobre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Musée des Arts d'Afrique et d'Asie
Adresse
16 avenue Thermale
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Conférence Le mandala tibétain de sable coloré

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:00:00
fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :
2026-10-21

Conférence de Patrick Devinoy Le mandala tibétain de sable coloré, quelques clés de lecture .
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40  musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Lecture by Patrick Devinoy: The Tibetan Colored Sand Mandala: Some Keys to Understanding It.

L’événement Conférence Le mandala tibétain de sable coloré Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations

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