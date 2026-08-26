Conférence Le mandala tibétain de sable coloré Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

mercredi 21 octobre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Conférence Le mandala tibétain de sable coloré

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:00:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Conférence de Patrick Devinoy Le mandala tibétain de sable coloré, quelques clés de lecture .

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

Lecture by Patrick Devinoy: The Tibetan Colored Sand Mandala: Some Keys to Understanding It.

L’événement Conférence Le mandala tibétain de sable coloré Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations