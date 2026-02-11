Conférence Le maréchal Davout, sa vie, son parcours Salle des fêtes de Moulins (Auditorium) Moulins
Conférence Le maréchal Davout, sa vie, son parcours Salle des fêtes de Moulins (Auditorium) Moulins samedi 25 juillet 2026.
Conférence Le maréchal Davout, sa vie, son parcours
Salle des fêtes de Moulins (Auditorium) Place de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La délégation Auvergne du Souvenir Napoléonien vous invite à venir assister à leurs conférences.
.
Salle des fêtes de Moulins (Auditorium) Place de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Auvergne delegation of the Souvenir Napoléonien invites you to attend their conferences.
L’événement Conférence Le maréchal Davout, sa vie, son parcours Moulins a été mis à jour le 2026-02-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région