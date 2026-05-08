Luynes

Conférence Le mûrier blanc & la Vallée de la Soie

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 14:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

La Ville de Luynes est engagée dans une démarche de développement de la filière soie sur son territoire, en partenariat avec Maison Roze et l’association Patrimoine Végétal. Réservez votre place auprès de la mairie

La Ville de Luynes est engagée dans une démarche de développement de la filière soie sur son territoire, en partenariat avec Maison Roze et l’association Patrimoine Végétal.

Aymone Lebrun, Cheffe de projet de La Ressourceraie, animera une conférence pour présenter cette démarche et faire découvrir les caractéristiques du mûrier.

Découvrez le projet de la Vallée de la Soie sur https://luynes.fr/le-cmj-recompense

Conférence gratuite et ouverte à tous.

Réservez votre place auprès de la mairie .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 35 55 mairie@luynes.fr

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English :

The town of Luynes is committed to developing the silk industry in its area, in partnership with Maison Roze and the Patrimoine Végétal association. Reserve your place at the town hall

L’événement Conférence Le mûrier blanc & la Vallée de la Soie Luynes a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT 37