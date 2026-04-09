Fête de la Batellerie Luynes
Fête de la Batellerie Luynes dimanche 31 mai 2026.
Luynes
Fête de la Batellerie
Luynes Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Parade de bateaux, artisanat, navigation, animations…
Un évènement organisé par La Batellerie du Port de Luynes avec la participation de plusieurs associations
Restauration & buvette sur place
Artisanat, parade de bateaux, navigation, animations, expositions ( Poissons de Loire La Maille tourangelle Oiseaux Biodiv’en Loire), chants de mariniers avec Choral’Aria (Luynes) et Les Bateliers des Vents d’Galerne (La Chapelle-sur-Loire), Orgue de Barbarie
Petite restauration sur place avec le food truck La Gourmande et la Buvette des Bateliers
Pique-nique sur la pelouse…
Évènement organisé par La Batellerie du Port de Luynes avec la complicité des bateliers de Saint-Étienne-de-Chigny, Toue7 et bien d’autres… .
Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Crafts, boat parade, sailing, entertainment, exhibitions ( Poissons de Loire ? La Maille tourangelle Oiseaux ? Biodiv?en Loire), bargemen’s songs with Choral?Aria (Luynes) and Les Bateliers des Vents d’Galerne (La Chapelle-sur-Loire), Orgue de Barbarie (barrel organ)
L’événement Fête de la Batellerie Luynes a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37