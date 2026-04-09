Luynes

Fête de la Batellerie

Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Parade de bateaux, artisanat, navigation, animations…

Un évènement organisé par La Batellerie du Port de Luynes avec la participation de plusieurs associations

Restauration & buvette sur place

Artisanat, parade de bateaux, navigation, animations, expositions ( Poissons de Loire La Maille tourangelle Oiseaux Biodiv’en Loire), chants de mariniers avec Choral’Aria (Luynes) et Les Bateliers des Vents d’Galerne (La Chapelle-sur-Loire), Orgue de Barbarie

Petite restauration sur place avec le food truck La Gourmande et la Buvette des Bateliers

Pique-nique sur la pelouse…

Évènement organisé par La Batellerie du Port de Luynes avec la complicité des bateliers de Saint-Étienne-de-Chigny, Toue7 et bien d’autres… .

Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Crafts, boat parade, sailing, entertainment, exhibitions ( Poissons de Loire ? La Maille tourangelle Oiseaux ? Biodiv?en Loire), bargemen’s songs with Choral?Aria (Luynes) and Les Bateliers des Vents d’Galerne (La Chapelle-sur-Loire), Orgue de Barbarie (barrel organ)

L’événement Fête de la Batellerie Luynes a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37