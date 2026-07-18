Conférence Le Mystère des Passeurs d’Âmes Masevaux-Niederbruck

Informations pratiques

Masevaux-Niederbruck

Conférence Le Mystère des Passeurs d’Âmes

Rue du Château Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Vivez une expérience culturelle originale ! Dans le cadre des Rendez-vous de la culture , découvrez la conférence Le Mystère des Passeurs d’Âmes de Sébastien, à l’occasion de la sortie de son livre. Échanges avec le public, dédicaces et immersion dans un univers fascinant. Réservation conseillée par téléphone.

L’AGSP de Niederbruck vous propose dans le cadre de ses Rendez-vous de la culture une conférence

Le Mystère des Passeurs d’Âmes animée par Sébastien, Passeur d’âmes, Praticien Reiki et Praticien chamanique.



À l’occasion de la sortie de son livre, Murmures de l’Invisible les clés du passeur d’âmes Sébastien vous invite à une conférence consacrée au rôle des passeurs d’âmes ou vous allez explorer ensemble

• Qu’est-ce qu’un passeur d’âmes ?

• Pourquoi certaines âmes restent-elles attachées à notre monde ?

• Comment se déroule concrètement un passage d’âmes ?

• Les idées reçues… et la réalité de cette pratique.

• Son parcours et ce qui l’a conduit à écrire ce livre.



Cette conférence sera suivie d’un temps d’échanges consacré à vos questions et la possibilité d’avoir une dédicace personnalisée de son livre.



Depuis plusieurs années, Sébastien accompagne des personnes sur leur chemin de vie ainsi que dans le passage des âmes. Son livre est bien plus qu’un ouvrage de découverte Il s’adresse à toutes les personnes qui s’interrogent sur le rôle de passeur d’âmes, qui pensent être concernées par cette mission ou qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Vous y trouverez des explications détaillées, des protocoles de passage, des exercices pratiques pour développer vos ressentis et vos capacités, ainsi que de nombreuses pistes de réflexion pour avancer avec discernement, respect et responsabilité.

Réservation conseillée par téléphone. .

Rue du Château Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 25 78 13 08 racines-arts@orange.fr

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English :

Enjoy a unique cultural experience! As part of the “Rendez-vous de la culture” series, discover Sébastien’s talk, “The Mystery of the Dream Smugglers,” to celebrate the release of his book. Q&A session with the audience, book signings, and a chance to immerse yourself in a fascinating world. Reservations are recommended by phone.

L’événement Conférence Le Mystère des Passeurs d’Âmes Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach