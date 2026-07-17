Conférence Le patrimoine emblématique du centre-Bretagne Salle Hent-Per Ploumagoar

Informations pratiques

Ploumagoar

Conférence Le patrimoine emblématique du centre-Bretagne

Salle Hent-Per Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez une conférence labellisée 50 Coups de cœur de la Région Bretagne sur le patrimoine du Centre Bretagne par Jean-Paul Rolland. .

Salle Hent-Per Rue Denise Le Graët-Le Flohic Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

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English :

L’événement Conférence Le patrimoine emblématique du centre-Bretagne Ploumagoar a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol