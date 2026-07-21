Informations pratiques

Schirmeck

Conférence Le pays du Père Noël ?

Place du Marché Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-17 15:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Le Jardin des Sciences vous propose une conférence de Raphaël Jamet, maître de conférences en études scandinaves à l’université de Strasbourg sur la thématique suivante Le Pays du Père Noël ? Traditions et imaginaires. .

Place du Marché Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 67 92

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English :

L’événement Conférence Le pays du Père Noël ? Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche