Conférence « Le serment d’Hippocrate », château de Châteaugay., Châteaugay

Informations pratiques

Conférence « Le serment d’Hippocrate » Samedi 19 septembre, 18h00 château de Châteaugay. Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

L’ASAC vous invite à sa traditionnelle conférence des Journées Européennes du Patrimoine. Cette année, la conférence sera animée par Danièle Auserve sur le thème « Le Serment d’Hippocrate au IIIe siècle avant J.-C. ».

Rendez-vous à 18h, salle de l’Enfer du château de Châteaugay.

Entrée libre, venez nombreux !

château de Châteaugay. 12 rue du château 63119 Châteaugay Châteaugay 63119 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473872435 https://www.chateaugay.fr/ accès compliqué PMR car 3 à 4 marches pour accéder à la salle de l’Enfer.

L’ASAC vous invite à sa traditionnelle conférence des Journées Européennes du Patrimoine. Cette année, la conférence sera animée par Danièle Auserve sur le thème « Le Serment d’Hippocrate au IIIe ». …

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