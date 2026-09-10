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Conférence « Le serment d’Hippocrate », château de Châteaugay., Châteaugay

samedi 19 septembre 2026 · château de Châteaugay. · Châteaugay

Conférence « Le serment d’Hippocrate », château de Châteaugay., Châteaugay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
château de Châteaugay.
Adresse
12 rue du château 63119 Châteaugay
Ville
63119 Châteaugay
Département
Puy-de-Dôme

Conférence « Le serment d’Hippocrate » Samedi 19 septembre, 18h00 château de Châteaugay. Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

L’ASAC vous invite à sa traditionnelle conférence des Journées Européennes du Patrimoine. Cette année, la conférence sera animée par Danièle Auserve sur le thème « Le Serment d’Hippocrate au IIIe siècle avant J.-C. ».
Rendez-vous à 18h, salle de l’Enfer du château de Châteaugay.
Entrée libre, venez nombreux !

château de Châteaugay. 12 rue du château 63119 Châteaugay Châteaugay 63119 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473872435 https://www.chateaugay.fr/ accès compliqué PMR car 3 à 4 marches pour accéder à la salle de l’Enfer.
L’ASAC vous invite à sa traditionnelle conférence des Journées Européennes du Patrimoine. Cette année, la conférence sera animée par Danièle Auserve sur le thème « Le Serment d’Hippocrate au IIIe ». …

©ASAC

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