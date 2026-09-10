Exposition de photos de Châteaugay à travers les âges, Château de Châteaugay, Châteaugay

Informations pratiques

Exposition de photos de Châteaugay à travers les âges 19 et 20 septembre Château de Châteaugay Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition qui met à l’honneur des cartes postales d’époque, témoins d’un Châteaugay disparu, ainsi que des clichés inédits du château pris dans les salles habituellement fermées au public.

Entre les images d’hier et celles d’aujourd’hui se dessine l’histoire d’un monument qui résiste au temps. Une occasion unique de mesurer les enjeux de la préservation d’un patrimoine fragile, souvent invisible et en péril !

Une exposition pour redécouvrir Châteaugay sous un jour nouveau !

Château de Châteaugay 12 rue du château 63119 Châteaugay Châteaugay 63119 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473872435 https://www.chateaugay.fr/ Superbement dressé au-dessus du village, le château situé à l’extrémité de l’éperon basaltique construit en pierre de Volvic domine le village, la plaine de la Limagne et la Chaîne des Puys.

Avec son superbe donjon carré et crénelé, ses tours rondes, son enceinte, il a été dessiné par Guillaume Revel dans son armorial du XVème siècle.

À la fin du XVème siècle, la famille de Laqueuille devenue propriétaire du château fit agrandir la chapelle, les salles et les fenêtres. Cependant le château restait à peu près seul sur la colline, entouré par des douves de 7 mètres et par un mur de soutènement impressionnant à l’Est. A la renaissance, la cour intérieure est ornée d’une belle porte du XVème siècle, sculptée de choux et de pinacles, avec l’écu incliné de la famille de Laqueuille.

En mai 1789, le château fut le siège des rencontres entre les marquis de Lafayette et de Laqueuille pour préparer les réformes des États Généraux et l’abolition des privilèges par les délégués des trois ordres réunis à Riom.

Le château accueille désormais des manifestations culturelles, organisées sous forme d’expositions d’œuvres d’art. Il permet en outre à ses visiteurs d’admirer son intéressante architecture et de jouir d’une vue à 360° sur un amphithéâtre de collines et de montagnes dominées par le Puy-de-Dôme, sur la plaine de Limagne et sur un vignoble exposé au soleil, produisant un vin d’appellation contrôlé. accès au donjon et aux salles d’expositions impossible pour les personnes à mobilités réduites

Une exposition qui met à l’honneur des cartes postales d’époque, témoins d’un Châteaugay disparu, ainsi que des clichés inédits du château pris dans les salles habituellement fermées au public.

©Mairie Châteaugay et ASAC