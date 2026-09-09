Conférence L’eau, marqueur du dérèglement climatique Marie-Christine Huau Villa Beausoleil Deauville

Informations pratiques

Deauville

Conférence L’eau, marqueur du dérèglement climatique Marie-Christine Huau

Villa Beausoleil Route des CréActeurs Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Soroptimist International Deauville Trouville reçoit Marie-Christine Huau, spécialiste de l’eau et de l’environnement, agronome océanographe, qui partagera son expertise et son expérience.

Le Soroptimist International Deauville Trouville reçoit Marie-Christine Huau, spécialiste de l’eau et de l’environnement, agronome océanographe, qui partagera son expertise et son expérience.

La conférence sera suivie d’un temps de questions/réponses et d’un apéritif préparé par la Villa Beausoleil.

Les bénéfices seront versés au Soroptimist International Antananarivo Mandrosoa (Madagascar) pour une action en faveur de l’accès à l’eau.

Le Soroptimist est un réseau international de femmes engagées dans la création de meilleures conditions pour les femmes et les filles dans 5 domaines de programme l’éducation des femmes et des filles, l’autonomisation et le leadership, la santé, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l’environnement et le développement durable. Le Soroptimist International de Deauville-Trouville a été créé en octobre 1978. .

Villa Beausoleil Route des CréActeurs Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 40 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence L’eau, marqueur du dérèglement climatique Marie-Christine Huau

Soroptimist International Deauville Trouville is hosting Marie-Christine Huau, a water and environmental specialist, agronomist and oceanographer, who will be sharing her expertise and experience.

L’événement Conférence L’eau, marqueur du dérèglement climatique Marie-Christine Huau Deauville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT SPL Deauville