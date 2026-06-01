Conférence l’écologisation des politiques d’urbanisme Salle Cap Caval Penmarch

Penmarch

Conférence l’écologisation des politiques d’urbanisme

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

La Ville de Penmarc’h vous donne rendez-vous à la salle Cap Caval, pour une nouvelle conférence consacrée à l’écologisation des politiques d’urbanisme.

Agnès Bastin, maîtresse de conférences en génie urbain à l’Université Gustave Eiffel, animera cette rencontre aux côtés de Josselin Tallec, maître de conférences à l’Université Bretagne Occidentale à Brest. Ensemble, ils apporteront un éclairage concret et actuel sur les enjeux de la transition écologique dans l’aménagement des territoires.

Cette conférence s’inscrit dans le cycle de conférences dédié au changement climatique, organisé pour la quatrième année consécutive par la Ville de Penmarc’h et piloté par le comité scientifique dirigé par Philippe Davy, directeur de recherche au CNRS.

Comment faire compter les limites planétaires dans l’aménagement ?

Aménager les villes, c’est-à-dire construire ou transformer les espaces habités, est une activité intensive en matériaux, en énergie et fortement déstabilisatrice des milieux. Le modèle technique et économique sur lequel repose l’aménagement urbain est aujourd’hui nourri par une dynamique de consommation croissante de ressources (sols, matériaux, énergie, eau, etc.). Ce modèle est fortement questionné par les changements écologiques globaux. Les acteurs de l’aménagement s’interrogent sur les manières d’inscrire leur activité dans les limites planétaires comment faire compter les fonctionnements écologiques dans les décisions d’aménagement ? Cette présentation s’appuie sur la recherche collective Ecomodam rassemblant des urbanistes, écologues et sociologues des techniques. Elle reviendra d’abord sur la contribution de l’aménagement urbain au dépassement des limites planétaires puis abordera l’écologisation des pratiques et des métriques de l’aménagement à partir d’une expérimentation menée à Miramas (13).

Le propos de cette conférence pourra offrir quelques clés de lecture pour comprendre les enjeux auxquels sont confrontés aujourd’hui Penmarc’h et, plus largement, de nombreux territoires littoraux. Elle abordera la manière dont l’écologisation de l’aménagement et de l’urbanisme conduit à renouveler les pratiques et les expertises professionnelles afin de mieux anticiper les risques environnementaux, limiter les vulnérabilités sociales et territoriales, et accompagner des transitions plus justes et plus résilientes. .

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

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L’événement Conférence l’écologisation des politiques d’urbanisme Penmarch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Destination Pays Bigouden