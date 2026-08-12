Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Conférence l’écrit occitan par Michel Jacquet

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 17:00:00

fin : 2026-08-12 18:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Pendant que la pensée des philosophes français éclairait l’Europe entière, l’écrit occitan jetait, sur la société de l’époque, un regard différent et dépourvu de complaisance.

L’exposé présentera deux auteurs: un languedocien, l’abbé Fabre, et un provençal, Jean de Cabanes; ainsi qu’une comédie quercinoise Scatabronda.

A la salle des conférences de la mairie. Gratuit. Places limitées. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

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English :

While the ideas of French philosophers were enlightening all of Europe, Occitan literature cast a different and uncompromising perspective.

This presentation will feature two authors: Abbé Fabre from Languedoc and Jean de Cabanes from Provence; as well as a comedy from the Quercy region: *Scatabronda*.

L’événement Conférence l’écrit occitan par Michel Jacquet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-04 par OT de St Lary|CDT65